La economía peruana debería rebotar al menos 6% este año debido a El Niño costero en retirada, menor inflación, menores tasas de interés, precio favorable del cobre, sólidos fundamentos macroeconómicos y enormes potencialidades en diferentes sectores. Lamentablemente, un rebote del PBI de 6% es muy poco probable, a pesar de que implicaría un mediocre promedio 2023-2024 inferior a 3%.

Mientras no arreglemos la política, olvidémonos de volver a crecer a tasas altas y sostenidas. Primero, necesitamos un mejor acuerdo institucional: seis presidentes de la República desde 2017, un Congreso cerrado y cientos de ministros cuya alta rotación debilita la gestión pública, no es producto del azar sino de un mal diseño institucional. Segundo, requerimos un Ejecutivo con liderazgo, iniciativa y mayoría (propia o con alianzas) en el Congreso. Nada de esto ocurrirá en este Gobierno.

Que la política no mejore no implica, sin embargo, que no se puede hacer nada.

¿Qué podemos realistamente pedirle al Gobierno? Al menos una agenda clara de cinco puntos: