Live Forever

Sin lanzar una nueva canción. Sin cambiar de ‘look’.

Con solo publicar una foto de Liam y Noel Gallagher juntos, el regreso de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos es, sin duda, también una masterclass de márketing.

Les hablo del tan esperado tour Oasis Reunion. La mítica banda británica de los hermanos Gallagher que se separó en el 2009 y que está de vuelta 16 años después. La banda está haciendo una gira mundial de 41 conciertos en los que lleva vendidos más de un millón y medio de tickets, los cuales además se agotaron en tiempo récord.

Esta semana terminaron una serie de siete fechas de conciertos en el estadio de Wembley en Londres con alrededor de 91.000 espectadores en promedio por show. Una locura.

Se estima que las ganancias de la reunión de los hermanos Liam y Noel Gallagher alcanzaría los US$1.000 millones. Pero eso no es todo, pues hay que sumarle las ganancias por la colaboración de Oasis con Adidas Originals que pone a la venta toda una colección de prendas –gorras, camisetas y chaquetas– con las tres franjas icónicas de Adidas y el logotipo de la banda. Adidas Originals by Oasis abre su cadena de tiendas en cada ciudad donde toca la banda en su gira. Las ganancias de esta colaboración podrían ascender a US$400 millones más.

La reunión de esta banda, que sigue tocando la misma música de hace 30 años y que ha vuelto a poner de moda la misma ropa que se usaba en los años noventa, es un fenómeno global sin precedentes. Durante su gira en Reino Unido las calles de Cardiff, Manchester y Londres estaban abarrotadas de miles de personas vistiendo parkas, buckets hats y Adidas Samba, como suele vestir Liam, el menor de los Gallagher. Todos ellos tarareando y cantando los grandes hits de los discos “Definitely Maybe” y “What’s the Story Morning Glory?”. Y lo más curioso es que la gran mayoría de compradores de tickets para conciertos y ‘merchandising’ son personas menores de 40 años.

Se podría decir que Oasis es mucho más que una legendaria banda de rock británico. Oasis es en realidad una gran marca, que está más viva que nunca y sigue creciendo en seguidores de diversos estratos sociales y edades. Una marca que a diferencia de lo que propone márketing moderno, que es dividir y segmentar, no solo está consiguiendo reunir a dos hermanos, sino también está logrando reunir a varias generaciones de todas partes del planeta alrededor de la misma cultura de libertad, rebeldía, actitud y, sobre todo, buena música. Como dice el título de uno de sus grandes éxitos: “Live Forever”, Oasis.