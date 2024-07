¿Y soy feliz? Esta es, querido lector, una pregunta seria. En nuestro país, en el que difícilmente nos aburrimos, a veces es complicado encontrar motivos para alegrarse. Sacar la cabeza de la espiral pandémica ha sido un proceso lento y tedioso. Las condiciones económicas globales están aún en vías de recuperación, e incluso en el 2024, localmente las cifras del turismo receptivo todavía no alcanzan a las del 2019.

Fiestas Patrias es una de las fechas más ocupadas para nuestras autoridades. Las expectativas sobre el Mensaje Presidencial son variadas y exigentes. Desde el punto de vista económico, los distintos jugadores del sector privado esperan no quedarse afuera del discurso presidencial. Aunque sus solicitudes son significativamente distintas, diría que existe una expectativa conjunta. Se espera un shock de inversiones para infraestructura de transporte, educación y salud, así como proyectos en el frente agrícola, minero, y de agua y saneamiento. Además, serían buenas señales ver el renacer del Plan Nacional de Infraestructura y retomar la discusión sobre la petroquímica, una de las promesas del 2023 que aún no es una realidad. Si tenemos necesidades para regalar, ¿por qué revivir la discusión sobre el sueldo mínimo días antes de 28 de julio? Testear las aguas sobre esta posibilidad y retomar la discusión no es inválido, si de verdad existe una intención de respetar los criterios técnicos y los fueros, lo que implica dejar de lado la posibilidad de un incremento vía decreto, y su uso político en el discurso presidencial.

Ahora bien, siempre está la posibilidad de enfrentarnos a un mensaje con mucho ruido y pocas nueces (aunque duren tres horas como el del 2023). Aunque el fin de esta comunicación no es compartir anuncios, sino dar cuenta a la ciudadanía de lo avanzado en los últimos 365 días, es una oportunidad enorme para hacer un buen balance de ambas aristas. Después de todo, nos hacen falta buenas noticias en este mes de celebración, en el que a pesar de las dificultades, recordamos lo mucho que queremos a nuestro país. Ojalá que el Ejecutivo nos haga la tarea más sencilla este año.