Orgullo en tiempo real: el fenómeno del Mundial de Desayunos

El pasado 13 de septiembre, el pan con chicharrón se coronó en el mundial de desayunos, acumulando 32 millones de votos y convirtiendo una divertida competencia digital en un movimiento de escala nacional. Lo que empezó como un juego terminó siendo una causa común: peruanos de todas las edades, líderes de opinión, autoridades –y por supuesto– las marcas, empujaron para el mismo lado, entre memes, en vivos y votaciones. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? ¿Qué aprendizajes nos deja? A continuación, un análisis de los cinco factores clave de su éxito.

La gastronomía como temática movilizadora. Si hay un terreno donde el Perú juega con ventaja, es la mesa. El 95% de peruanos declara orgullo por la gastronomía (Datum 2024), y la cocina peruana lidera como el principal motivo de orgullo nacional con 48% (Ipsos 2025) por encima de Machu Picchu e incluso nuestra historia. Estas dos cifras explican por qué una contienda de “desayunos” se vivió como cuestión de identidad. Ibai, un gran convocante. Ibai Llanos es uno de los ‘streamers’ hispanohablantes más influyentes y el más seguido en Twitch, una de las plataformas de ‘streaming’ más grandes del mundo. Lleva años demostrando que puede convertir la pantalla en estadio: desde macrotransmisiones gratuitas de fútbol hasta espectáculos masivos como “La Velada del Año” que alcanza records de más de 9 millones de espectadores en simultáneo. Tiene una comunidad importante en Latinoamérica, siendo la de Perú una de las más representativas. ’Streaming’ + competencia en tiempo real = atención asegurada. La fórmula es antigua pero vigente: votar y ver resultados en vivo engancha. Si en la radio o televisión se sufría con el “conteo de llamadas”, hoy el pulso se toma a cuenta de ‘refresh’. Además, las redes sociales exponenciaron la participación y multiplicaron la emoción, logrando mantener el interés por varias semanas. Un ‘target’ llamado: todos. En marketing solemos decir que buscar gustarle a todo el mundo es el primer paso para no conectar con nadie. Sin embargo, existen situaciones escasas –y muy potentes– donde un contenido toca fibra humana de tal forma que cruza generaciones. Este fue uno de ellos. Niños, universitarios, madres, abuelos, oficinistas y emprendedores: todos tenían algo que aportar, ya fuera un voto, un meme o un recordatorio en el chat familiar. La fanaticada peruana llevó este entusiasmo incluso más allá de la competencia, el comentario de Ibai con la palabra “Perú” se convirtió recientemente en el más ‘likeado’ de Tik tok con siete millones de ‘likes’. El FOMO (‘fear of missing out’ o miedo de quedar fuera) como motor de difusión. Marcas de todos los tamaños e industrias se subieron a la ola con piezas creativas, promociones y llamados a votar. Los creadores de contenido hicieron lo propio: hablar del mundial de desayunos se volvió casi obligatorio para no perder tracción en el algoritmo. Solo en el Perú, más de 40 ’influencers’ participaron activamente, amplificando el fenómeno y asegurando un alcance gigante de manera orgánica, gracias a la relevancia del tema.

El fenómeno digital también se tradujo en beneficios económicos para el sector gastronómico. Según la Asociación Peruana de Porcicultores, las ventas de pan con chicharrón crecieron en 80% durante agosto del 2025. Por otro lado, los pedidos en ‘apps’ de delivery aumentaron en casi 200%, impulsados directamente por la popularidad del concurso.

