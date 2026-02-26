Hace unos días participé en un evento sobre gas natural licuado (GNL) en Doha, capital de Qatar. Aunque geográficamente es un destino distante del Perú, el viaje resultó profundamente valioso. No solo me permitió actualizar información sobre las principales tendencias y desafíos de la industria del GNL, sino que conocí de cerca cómo este país ubicado en Medio Oriente ha sabido transformar sus recursos de petróleo y gas natural en una plataforma sólida de desarrollo, visión de largo plazo y liderazgo energético.

