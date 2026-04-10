En cada proceso electoral, la educación vuelve a ocupar un lugar central en el debate público. Se anuncian nuevas infraestructuras, más presupuesto o reformas curriculares. Sin embargo, hay una pregunta que rara vez se aborda con profundidad: ¿estamos diseñando un sistema educativo acorde a la vida real de los peruanos?

Las cifras evidencian que no. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024, más de 1.8 millones de jóvenes entre 18 y 25 años que culminaron la secundaria no continúan estudios superiores. De ellos, más de 900 mil trabajan, muchos en sectores como el agrícola y más de 540 mil no estudian ni trabajan, lo que revela una ruptura crítica en la transición hacia el desarrollo profesional.

Este no es solo un problema educativo. Es una señal de desconexión entre formación, mercado laboral y realidad social. En la práctica, miles de jóvenes quedan fuera no por falta de ambición, sino por incompatibilidad: necesitan trabajar, viven lejos o no pueden reorganizar su vida para estudiar.

Ahí está el verdadero punto de quiebre. El sistema, en lugar de adaptarse a las personas, sigue exigiendo que las personas se adapten a él. Y en ese proceso, perdemos talento.

Hoy la pregunta no es cómo ampliar lo que ya tenemos, sino cómo rediseñarlo. La tecnología permite avanzar hacia una nueva lógica: una donde el aprendizaje se adapte al ritmo del estudiante, donde estudiar y trabajar no sean caminos excluyentes y donde la formación esté conectada con lo que el mercado demanda.

Esto implica cambiar el foco: pasar de carreras rígidas a trayectorias flexibles y de contenidos estáticos a habilidades aplicadas. Porque el mundo laboral ya cambió. Las empresas no buscan únicamente títulos, sino capacidades: resolver problemas, adaptarse y liderar en entornos inciertos.

Además, estamos formando profesionales para empleos que ya existen, mientras el mercado empieza a demandar nuevas habilidades. Esta desconexión ya se refleja en cifras: el Perú proyecta más de 425 mil oportunidades laborales formales, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), pero cerca del 70% de las empresas tiene dificultades para cubrir vacantes. La creciente demanda de habilidades digitales refuerza esta brecha entre formación y mercado.

Si queremos hablar en serio de desarrollo, el cambio no pasa solo por ampliar cobertura, sino por replantear el modelo. Dejar de esperar que las personas se adapten a la educación, y empezar a construir una educación que se adapte a ellas.

Porque en esa decisión no solo se juega el futuro de millones de jóvenes, sino la capacidad del Perú de generar talento pertinente y sostener su crecimiento en un entorno cada vez más exigente.