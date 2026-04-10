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Resumen

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Luciano Velazco, CEO de Dionisio Romero University, analiza para quién están diseñando la educación en el Perú (Foto: USI)
Luciano Velazco, CEO de Dionisio Romero University, analiza para quién están diseñando la educación en el Perú (Foto: USI)
Por Luciano Velazco

En cada proceso electoral, la educación vuelve a ocupar un lugar central en el debate público. Se anuncian nuevas infraestructuras, más presupuesto o reformas curriculares. Sin embargo, hay una pregunta que rara vez se aborda con profundidad: ¿estamos diseñando un sistema educativo acorde a la vida real de los peruanos?

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.