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Resumen

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Michela Casassa, CFO Intercorp Financial Services, analiza Perú, Chile y Colombia, un Mundial para pensar en grande (Foto: Andina)
Michela Casassa, CFO Intercorp Financial Services, analiza Perú, Chile y Colombia, un Mundial para pensar en grande (Foto: Andina)
Por Michela Casassa

Siempre fui futbolera. Mi papá me transmitió la pasión por il calcio italiano y tuve la suerte de tener dos hijos apasionados por el fútbol. Además, viví dos mundiales en los que participó el Perú. Por eso sé que la emoción que despierta un Mundial es innegable. También lo es el orgullo de ver a un país competir y demostrar que puede estar a la altura. Cabo Verde, Noruega, Colombia y Marruecos nos recuerdan que los grandes saltos empiezan con una pregunta sencilla: ¿Por qué no el Perú?

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.