Perú en el corazón

Julio es un mes especial para todos los peruanos, y también para quienes, como yo, venimos del extranjero y tenemos el honor de vivir y trabajar en esta tierra generosa y llena de oportunidades. Las Fiestas Patrias son la mejor ocasión para mirar el pasado con orgullo, pero también el futuro con esperanza. Nos recuerdan lo mucho que este país ha logrado y el enorme potencial que aún está por desplegarse.

Como mexicano, debo decir que Perú me ha recibido con los brazos abiertos. No solo me ha dado la posibilidad de crecer en lo personal y profesional, sino también de conectarme profundamente con una cultura vibrante, rica en tradiciones, sabores, paisajes y, sobre todo, de personas excepcionales. Vivir aquí me ha permitido entender que el verdadero orgullo patrio para los peruanos se expresa en su esfuerzo cotidiano, en su perseverancia y en la capacidad que tienen de reinventarse para hacer frente a cualquier desafío.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Estoy convencido que las empresas tienen un rol activo en el crecimiento de un país, no solo desde el aspecto económico, sino también en la promoción de cultura y la generación de identidad. Desde Arca Continental compartimos esta visión. Nos sentimos parte del desarrollo del Perú, no solo generando empleo, fortaleciendo cadenas de valor y promoviendo oportunidades en emprendedores, sino también acompañando a las familias peruanas en los momentos que construyen unidad: una sobremesa, una celebración, una tarde cualquiera de familia y amigos disfrutando de sus bebidas preferidas.

Cada paso que damos en el Perú lo debemos hacer con respeto a su cultura y su gente. Sabemos que crecer de forma sostenible significa también contribuir al desarrollo de sus colaboradores, al progreso de las comunidades, al cuidar del entorno, e innovar constantemente para responder a los cambios y desafíos del contexto. Y ello hay que hacerlo escuchando, dialogando y aprendiendo.

Hoy, más que nunca, sentimos que el Perú tiene todo para seguir avanzando. Tiene una juventud que sueña en grande, regiones con una increíble riqueza cultural, una ciudadanía que exige más y mejor, y empresas comprometidas con ese mismo objetivo. El futuro está aquí, y se construye con alianzas, con visión de largo plazo y con un profundo amor por esta tierra.

En este mes patrio, renovemos nuestro compromiso con el Perú y su gente. Da gusto admirar su historia, creer en su potencial y apostar por un mañana más prometedor para todos.

¡Felices Fiestas Patrias Perú y celebremos con ese sabor que nos une!