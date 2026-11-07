Esta semana vivimos en Lima un evento sin precedentes. Por primera vez en la historia, el concurso The World’s 50 Best Restaurants se celebró en Latinoamérica.

Este acontecimiento histórico para nuestra gastronomía y para el Perú ha sido posible, entre otras cosas, gracias al gran esfuerzo colectivo de toda la industria gastronómica peruana. Un esfuerzo colectivo que se viene desarrollando desde hace muchos años atrás y que fue impulsado por Gastón Acurio, el primer gran embajador de nuestra gastronomía en el mundo.

Este año brillaron restaurantes peruanos como Mayta, Mérito, Kjolle y Maido, ¡que se hizo merecedor del premio Best of the Best! Realmente un orgullo como para aplaudir de pie. Y no solo por el galardón para el país, sino también por todo lo que hay detrás: una industria unida, generosa, consiente, valiente, y humilde, pero con mucha ambición. Es inspirador ver como todos sus representantes trabajan todos los años consistentemente para conquistar los paladares del mundo entero. Me dio mucho gusto ver unidos a todos los genios de nuestra cocina como Virgilio Martínez, Jaime Pesaque, Pía León, Mitsuharu Tsumura, Gastón Acurio, José Luis Castillo, Rafael Osterling, Ricardo Martins, Juan Luis Martínez, Arlette Eulert y muchos más trabajando en bloque y compartiendo lo mejor que tiene el Perú: sus sabores, colores, materia prima top, diversidad, cultura, historia, creatividad, audacia y mucho –pero mucho– amor.

En publicidad hace años que el Perú también viene logrando grandes reconocimientos a nivel mundial. Este año, por ejemplo, ganamos dos Grand Prix en el festival de Cannes (El Oscar de la publicidad). Uno de ellos fue para el BCP con el caso SOS POS, que convirtió los terminales POS de miles de bodegas en puntos de bloqueo de cuentas de ahorro, en caso de robo de celular. Esta idea de Circus Grey ganó 7 Leones para el Perú. Además, se coronó por primera vez en la historia como la agencia número 1 de Latinoamérica en el ranking de Cannes y de London International Awards. Y así como existen restaurantes, en el país hay varias agencias como Circus Grey, Fahrenheit, Boost, VML, Valor y Mc Cann que año tras año vienen trabajando arduamente para poner el nombre del Perú en lo más alto.

¿Pero qué le falta a nuestra industria publicitaria para realmente convertirse en “la cocina de ideas del mundo”? Bueno pues, precisamente todo lo que tiene la gastronomía peruana: compromiso con la industria, saber reconocer y promover el trabajo de los colegas que brillan en el mundo, celebrar el éxito ajeno y estar unidos sin importar las diferencias. Hace un tiempo leí una frase que resume muy bien todo esto: “El mediocre impulsado por la envidia, odia a quien debería admirar”.

Tengo 30 años trabajando en publicidad. Gané el primer León de Cannes para el Perú en 1999 y ahora, 27 años después, el más reciente Grand Prix. Créanme que tenemos el mejor talento del mundo en publicidad, pero para ser la verdadera “cocina de ideas del mundo”, debemos trabajar unidos y en equipo, así como los hace la gastronomía peruana.