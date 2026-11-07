Resumen

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José Luis Rivera y Piérola, fundador y ex Creative Chairman de Circus Grey, analiza al Perú, la cocina de ideas.
José Luis Rivera y Piérola, fundador y ex Creative Chairman de Circus Grey, analiza al Perú, la cocina de ideas.
/ JACK COOPER
Por José Rivera y Piérola

Esta semana vivimos en Lima un evento sin precedentes. Por primera vez en la historia, el concurso The World’s 50 Best Restaurants se celebró en Latinoamérica.

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