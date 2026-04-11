Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gonzalo de Romaña, CEO de TASA, analiza la pesca peruana y ciencia de la mano hacia el futuro | Foto: Produce.
Gonzalo de Romaña, CEO de TASA, analiza la pesca peruana y ciencia de la mano hacia el futuro | Foto: Produce.
Por Gonzalo de Romaña

La primera temporada de pesca de anchoveta del 2026 una vez más demuestra la solides de los pilares de la política pesquera del Perú: la toma de decisiones basada en evidencia científica, aspecto sumamente importante en un contexto de alerta de Niño Costero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.