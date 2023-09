Se reportó un incendio en la refinería de Talara el último viernes, pero en realidad viene incendiándose desde hace buen tiempo figurativamente. Osinergmin, de manera preliminar, dijo que el fuego se produjo por la fuga de un hidrocarburo caliente. ¿Previsible? Sí. A inicios de año, el periodista Juan Saldarriaga alertaba en las páginas de El Comercio que la Refinería de Talara comenzaría a operar sin permisos. Para nada una cosa menor. En marzo, el propio titular del Minem, Oscar Vera –quien se salvó de ser censurado esta semana por el Congreso– dijo de manera explícita que hacían falta los estudios de riesgos, el insumo principal para la elaboración de un plan que indique cómo actuar en caso de emergencia, el equivalente a la mochila naranja de Defensa Civil. Curiosamente, el ministro brindó estas declaraciones un día después de que la refinería se inundara por las lluvias en el norte.

Entre los distintos especialistas que en su momento opinaron negativamente sobre esta relajación regulatoria, Arturo Vásquez fue preciso al indicar que el no contar con un plan de contingencias, la refinería se exponía a todo tipo de ocurrencias, desde un incendio hasta la fuga de químicos y explosiones. Pocos meses después, las advertencias son una realidad.

Esta no es la única situación que puso los reflectores sobre el sector hidrocarburos durante la semana pasada, porque el Minem anunció finalmente que Petro-Perú no operará los lotes de Talara sin un socio. Esto, después de conocerse que la presidenta de PeruPetro, Isabel Tafur, dijera que no había interés por parte de empresas privadas en operar dichos lotes y se hicieran públicas cartas de privados demostrando lo contrario. Y, como cereza del pastel, el MEF y la PCM anunciaron que no se le dará más dinero a Petro-Perú, por lo que al menos por el momento, un nuevo salvataje es lejano.

¿Qué opina el viceministro de Hidrocarburos de todo esto? Desde hace más de 120 días, este sub-sector está siendo supervisado por el viceministro de Electricidad o el propio titular el Minem. El cargo está vacante y nos está costando caro. ¿Tan difícil es buscar a un especialista de esta rama? Algunos indican que no tener una cabeza responde a la intención de obtener avances en el frente de la electrificación, pero a estas alturas y a luz de lo sucedido, ¿a qué costo? Se requiere de algo más de seriedad para tratar los temas del sector hidrocarburos.