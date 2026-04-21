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Resumen

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Michela Casassa, CFO Intercorp Financial Services, analiza el piensa y vota bien.
Michela Casassa, CFO Intercorp Financial Services, analiza el piensa y vota bien.
Por Michela Casassa

Durante años, el Perú fue un caso de estudio en estabilidad macroeconómica. Sin embargo, en el último tiempo, la incertidumbre política y la volatilidad global lo sacaron parcialmente del radar de los inversionistas. Hoy, de manera silenciosa pero consistente, eso empieza a cambiar.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.