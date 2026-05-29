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Resumen

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Alvaro Monge Zegarra, gerente general de Macroconsult, analiza la pobreza y vulnerabilidad.
Alvaro Monge Zegarra, gerente general de Macroconsult, analiza la pobreza y vulnerabilidad.
Por Álvaro Monge Zegarra

Entre el 2024 y 2025 la pobreza en el Perú se redujo de 27,6% a 25,7%. Esta reducción, una vez corregida por el nivel de crecimiento alcanzado (3,4%), ha sido importante, pero irrepetible en el corto plazo. La elasticidad crecimiento pobreza registrada fue de casi 0,6; es decir, cada punto de crecimiento permitió una reducción de casi 0,6 puntos porcentuales (p.p.) de reducción en la pobreza.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.