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Resumen

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Julio Medina, director y cofundador de Inyogo, analiza por qué este mundial catapultó el valor del fútbol a otro nivel. (Foto: Getty Images)
Julio Medina, director y cofundador de Inyogo, analiza por qué este mundial catapultó el valor del fútbol a otro nivel. (Foto: Getty Images)
Por Julio Medina

Hay torneos que se recuerdan por un gol, una final, un jugador. El Mundial 2026 se va a recordar por algo más grande: el momento en que el fútbol dejó de ser el deporte más popular del mundo para convertirse, de forma definitiva, en su mayor plataforma de negocio. Y eso no ocurrió por casualidad — ocurrió porque todo en este torneo fue diseñado para que así fuera.

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