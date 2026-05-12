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Resumen

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Hugo Perea, Economista jefe de BBVA Research en Perú, analiza las precisiones sobre la adopción de metas explícitas de inflación en Perú.
Hugo Perea, Economista jefe de BBVA Research en Perú, analiza las precisiones sobre la adopción de metas explícitas de inflación en Perú.
Por Hugo Perea

Hace unos días, el ex ministro de Economía, Pedro Francke, publicó un artículo en el que comenta sobre la modernización de la política monetaria del BCRP y el establecimiento del esquema de Metas Explícitas de Inflación (MEI) en Perú. El artículo, sin embargo, contiene algunas imprecisiones, seguramente involuntarias. Permítanme, en mi condición de ex funcionario del BCRP y testigo de excepción de algunos procesos que tuvieron lugar en esa institución entre la década de los noventa y los primeros años de los 2000, hacer algunas aclaraciones al respecto.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.