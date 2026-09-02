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Resumen

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Enrique Pérez Barba, director Ejecutivo de Arca Continental Lindley, analiza por qué prepararnos es ahora. | Foto: Internet.
Enrique Pérez Barba, director Ejecutivo de Arca Continental Lindley, analiza por qué prepararnos es ahora. | Foto: Internet.
Por Enrique Pérez Barba

Hay momentos en los que anticiparse deja de ser una ventaja y se convierte en una responsabilidad. Este es uno de ellos. Frente a un escenario de afectaciones asociadas al Fenómeno de El Niño Costero, el desafío no debería ser preguntarnos cómo reaccionaremos cuando llegue la emergencia, sino qué estamos haciendo hoy para estar mejor preparados.

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