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Resumen

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Paola del Carpio Ponce, coordinadora de REDES, analiza las prioridades revueltas |Ilustración: Giovanni Tazza
Paola del Carpio Ponce, coordinadora de REDES, analiza las prioridades revueltas |Ilustración: Giovanni Tazza
Por Paola Del Carpio Ponce

Esta semana, el INEI publicó los datos de pobreza para el 2025, evidenciando que poco más de medio millón de peruanos han dejado esta condición. Esa es sin duda una buena noticia, pero que trae cola. Seguimos 5 puntos porcentuales por encima del nivel de pobreza de antes de la pandemia, manteniéndonos como uno de los pocos países de la región que no alcanza este nivel. Por su parte, aunque la pobreza ha retrocedido, más personas han entrado a la categoría “vulnerable” que a la categoría “no pobre ni vulnerable”.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.