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Resumen

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Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE. analiza la productividad , hacer más y mejor para volver a crecer.
Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE. analiza la productividad , hacer más y mejor para volver a crecer.
Por Augusto Bauer

En un entorno cada vez más competitivo, volver a crecer exige mirar con atención una variable que a veces damos por sentada: la productividad. No se trata simplemente de producir más o trabajar más horas, sino de encontrar mejores maneras de hacer las cosas, aprovechar mejor los recursos y convertir capacidades en resultados.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.