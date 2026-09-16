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Resumen

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Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza que El Niño nos encuentre preparado. (Foto: GEC)
Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza que El Niño nos encuentre preparado. (Foto: GEC)
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Por Cristiano Sampaio

El fenómeno de El Niño vuelve a ponernos frente a un desafío que conocemos bien. Hoy contamos con algo fundamental para enfrentarlo: información para anticiparnos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.