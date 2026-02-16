¿Qué es la IA en el deporte y qué cambios promete en los próximos años?

La tecnología avanza a plazos agigantados y se ha convertido en el aliado ideal del deportista. En un principio quizá lo normal era hablar del esfuerzo físico, de la constancia en el entrenamiento y del cuidado en la alimentación. Hoy ya se pueden medir los resultados con mayor exactitud y optimizar de una mejor manera los entrenamientos. La Inteligencia artificial (IA) ha marcado un nuevo espacio para la preparación del atleta y esto lo vamos a vivir sin duda cuando en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se rompan más récord que en Paris 2024 (50 nuevas marcas) y Tokio 2020 (22 nuevas marcas mundiales).

La IA en el deporte es la aplicación de todas aquellas técnicas de aprendizaje automático, procesamiento automatizado de datos y modelos matemáticos en distintas disciplinas deportivas. Aquí lograremos analizar información en tiempo real, mejorar predicciones y, sobre todo, automatizar procesos que dependían de la experiencia humana.

Aquí te presento algunos ejemplos de aplicaciones de IA en el ecosistema deportivo:

Entrenamientos personalizados y optimización del rendimiento. Gracias a la utilización de herramientas como FitnessAI y JuggernautAI se permiten crear planes de entrenamiento personalizados que se van a adaptar al progreso del atleta, así como al tiempo suficiente para llegar de la manera más óptima y precisa a la fecha de la competencia. Aquí juega un papel vital el análisis de data de los sensores, el GPS y los ‘wearables’.

Experiencia del aficionado y control de ingresos. Las plataformas deportivas personalizan el contenido y las estadísticas en tiempo real según los intereses y hábitos del espectador, utilizando análisis predictivos y recomendaciones automáticas. Estas aplicaciones ya son una realidad en competiciones como la Liga española o la NBA en USA.

Asimismo, ya existen herramientas de biometría para generar accesos rápidos y seguros a los estadios. Hace menos de un año, por ejemplo, el Club Atlético River Plate de Argentina (capacidad para 80 mil aficionados) estrenó por todo lo alto este tipo de tecnología, dándole comodidades a los hinchas e incorporando un nuevo sistema de reconocimiento facial. Así, ya no se necesitan entradas físicas o digitales y se brinda máxima seguridad, pues se pueden evitar fraudes y suplantaciones de terceros, así como identificar y detener a aquellos que tienen prohibido el ingreso al estadio. Además, de acuerdo con información del club argentino, esta tecnología permite que más de 60 fans ingresen por minuto al Monumental.

Estos ejemplos son solamente una muestra de lo grande que es la IA en el deporte y como se ha convertido en una herramienta imprescindible para deportistas, clubes y federaciones que luchan por estar en la élite mundial de la gestión e innovación.