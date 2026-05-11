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José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza qué necesita la aviación del próximo gobierno (Foto: Airbus)
José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza qué necesita la aviación del próximo gobierno (Foto: Airbus)
Por José Raúl Vargas

Por años, la aviación en el Perú ha demostrado ser un motor silencioso de desarrollo; sin embargo, hoy opera en un entorno que limita su verdadero potencial. El próximo gobierno tiene una oportunidad histórica: convertirla en una política de Estado con una mirada de largo plazo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.