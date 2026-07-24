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Resumen

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Yohnny Campana, economista asociado de Macroconsult, analiza quitar los umbrales que limitan el crecimiento de las mype y la formalidad laboral (Foto: USI)
Yohnny Campana, economista asociado de Macroconsult, analiza quitar los umbrales que limitan el crecimiento de las mype y la formalidad laboral (Foto: USI)
Por Yohnny Campana

En 2025, el trabajo informal se ubicó en 70% según el último reporte de empleo a nivel nacional del INEI, registrando una caída minúscula de apenas 0,7% con respecto a 2024. Esto da cuenta de la poca sensibilidad que tiene la informalidad frente al crecimiento económico.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.