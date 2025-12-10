Recuperar la confianza: el verdadero desafío para el 2026

El Perú cierra el 2025 con un desafío que involucra a las instituciones, empresas y a la ciudadanía: recuperar la confianza. No se trata solo de un clima social, sino de un pilar que sostiene la estabilidad y permite proyectar un futuro común. Una encuesta de Datum realizada este año reveló que el 89% de peruanos siente que el país no tiene un rumbo definido, una cifra que invita a reflexionar con responsabilidad sobre el camino que debemos construir.

La confianza es la base que hace posible el desarrollo. Cuando existe, facilita acuerdos, ordena prioridades y permite avanzar con claridad. Cuando falta, todo se vuelve más incierto y las decisiones se vuelven más difíciles. Por eso, el 2026 representa una oportunidad para reenfocar esfuerzos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En esa línea, reactivar la confianza implica volver a los principios esenciales. Por ejemplo, debemos ofrecer seguridad y permitir que las personas y las organizaciones proyecten sus decisiones con estabilidad. Las sociedades que progresan lo hacen porque sus reglas se mantienen firmes y sus mensajes son coherentes en el tiempo.

La transparencia es otro pilar fundamental. Comunicar con claridad, simplificar procesos y brindar información accesible fortalece la credibilidad institucional y crea un entorno donde las dudas disminuyen y la colaboración se vuelve más natural.

La coherencia también es decisiva. La confianza se construye cuando lo que se dice coincide con lo que se hace, cuando los compromisos se cumplen y cuando las acciones reflejan responsabilidad. La coherencia es un lenguaje que todos entienden y valoran, porque transmite seriedad y convicción.

La ejecución efectiva, por su parte, es la expresión concreta de todos esos principios. Proyectos que avanzan, servicios que funcionan e iniciativas que se sostienen en el tiempo generan señales claras de estabilidad.

Nada de esto es posible sin colaboración. La confianza crece cuando distintos actores identifican propósitos comunes y trabajan de manera articulada. Cada sector aporta una mirada distinta, y esa diversidad enriquece la búsqueda de soluciones que beneficien al país.

Desde AJE creemos en ese camino. La integridad, el trabajo cercano con las comunidades y la construcción de alianzas de largo plazo son parte de nuestra forma de generar valor. Sabemos que la confianza no se impone, sino se cultiva con hechos, con perseverancia y con un compromiso genuino por el desarrollo del país.

El 2026 será un año decisivo. Si situamos la confianza —junto con la predictibilidad, la transparencia y la responsabilidad— en el centro de nuestras decisiones, podremos avanzar hacia un Perú más estable, competitivo y unido.

Porque, finalmente, hacer empresa también es hacer país, y ningún país encuentra su rumbo sin la fuerza de la confianza.