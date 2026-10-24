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Resumen

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Juan José Marthans León, economista Pad – escuela de Dirección universidad de Piura, analiza cómo se redefine contraciclicamente la trayectoria fiscal, para La Mirada. (Imagen: Andina)
Juan José Marthans León, economista Pad – escuela de Dirección universidad de Piura, analiza cómo se redefine contraciclicamente la trayectoria fiscal, para La Mirada. (Imagen: Andina)
Por Juan José Marthans

Primero, con buen criterio, se ha anunciado una política fiscal contracíclica. Ello es lo que manda el manual básico de política económica cuando se experimentan choques de oferta como el derivado del impacto del fenómeno de El Niño.

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