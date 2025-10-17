Relaves: el tesoro olvidado que podría marcar el nuevo ciclo minero

La transición energética avanza a toda marcha. Tecnologías como paneles solares, turbinas eólicas o vehículos eléctricos prometen reducir nuestra huella de carbono y enfrentar el cambio climático. Pero detrás de este impulso verde se esconde una nueva dependencia global: la de los minerales críticos. Su demanda crece de forma vertiginosa, pero su cadena de suministro sigue siendo frágil y geopolíticamente concentrada. El mundo se está dando cuenta de que no hay energía limpia sin minería. Pero también comienza a entender que no puede haber minería del siglo XXI con los mismos métodos del siglo XX. Y aquí es donde los relaves mineros, tradicionalmente vistos como pasivos ambientales, entran en escena con una propuesta radical: dejar de ser el final del proceso, para convertirse en el inicio de uno nuevo.

Durante décadas, los relaves han sido símbolo del costo ambiental de la minería. Pero hoy, con nuevas tecnologías de recuperación y precios crecientes de metales estratégicos, esos mismos depósitos son vistos como minas legado: contienen minerales valiosos que no se extrajeron en su momento y que ahora pueden ser recuperados con eficiencia y menor impacto. El potencial es enorme. Solo en países como Perú, Chile o Australia existen miles de depósitos acumulados. En el Perú, se proyecta que al 2030 se generen más de 4,4 millones de toneladas de relaves mineros, de los cuales más de 6 mil toneladas tendrían una ley de cobre del 0,15 %, con posibilidad de recuperar cerca de 700 toneladas de ese metal. Muchos de estos depósitos se encuentran en zonas accesibles y con condiciones tecnológicas favorables para su reaprovechamiento.

Reprocesarlos podría generar ingresos, reducir la presión sobre yacimientos vírgenes, remediar pasivos ambientales históricos y liberar tierras para nuevos usos. Se trata de una oportunidad económica, tecnológica y social. Integrar el reaprovechamiento de relaves a la minería no solo es posible, sino necesario. Encaja con los principios de la economía circular, impulsa innovación, abre espacio a alianzas público-privadas, genera empleo y mejora la relación con las comunidades. Más aún: si América Latina apuesta por estas tecnologías, podría consolidarse como un actor estratégico en la oferta global de minerales críticos. No solo por sus reservas, sino por su capacidad de recuperar valor donde antes solo se veía residuo. En un mundo que teme quedarse sin insumos para la transición energética, liderar la minería circular podría ser una ventaja competitiva regional.

La pregunta ya no es si debemos hacerlo, sino cómo, cuándo y con qué escala. La transición energética exige nuevos enfoques: no basta con cambiar la fuente de energía; también debemos repensar cómo la extraemos, cómo la almacenamos y qué hacemos con los residuos del proceso. Hoy, los relaves ya no representan un cierre. Representan una bisagra. Una posibilidad de transformar pasivo en activo, impacto en innovación, pasado en futuro. Quizás el mineral más valioso de esta nueva era ya no está bajo tierra, sino en lo que alguna vez creímos desechado. Porque el futuro de la minería no solo se excava: también se recupera, se reinventa y se reescribe.