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Felipe Ortiz de Zevallos, fundador de Apoyo, analiza la renovación ideas-fuerzas
Felipe Ortiz de Zevallos, fundador de Apoyo, analiza la renovación ideas-fuerzas
Por Felipe Ortiz de Zevallos

¿Qué reflexiones vienen formulándose en Occidente respecto de su crisis social y política? Un sociólogo alemán Andreas Reckwitz publicó en 2020 un libro: “Sociedad de Singularidades”, en el cual describe cómo las economías, las nuevas tecnologías, el impacto de éstas en el trabajo, los cambios en los estilos de vida, la política misma, venían conformando sistemas que premiaban la singularidad por encima de la generalidad. A diferencia de la sociedad industrial, una mayormente estandarizada, se avanza ahora hacia una más compleja, que otorga –en personas y productos– un valor especial a lo único, a lo singular y a lo auténtico, generando así, según el autor, nuevas formas de desigualdad.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.