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Resumen

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Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE, analiza cómo replicar, adaptar, escalar, el verdadero reto de crecer fuera del Perú (Foto: GEC)
Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE, analiza cómo replicar, adaptar, escalar, el verdadero reto de crecer fuera del Perú (Foto: GEC)
Por Augusto Bauer

Por muchos años, las empresas latinoamericanas entendieron la internacionalización como una meta. Hoy, más que un objetivo, representa una prueba constante de capacidad empresarial. Salir de un país y entrar a otro ya no es suficiente. El verdadero desafío consiste en lograr que un modelo funcione, conecte y crezca en contextos completamente distintos, sin perder esencia, identidad ni velocidad.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.