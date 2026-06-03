Por muchos años, las empresas latinoamericanas entendieron la internacionalización como una meta. Hoy, más que un objetivo, representa una prueba constante de capacidad empresarial. Salir de un país y entrar a otro ya no es suficiente. El verdadero desafío consiste en lograr que un modelo funcione, conecte y crezca en contextos completamente distintos, sin perder esencia, identidad ni velocidad.

Muchas organizaciones creen que expandirse significa replicar aquello que ya funcionó localmente. Pero crecer fuera del Perú exige algo mucho más complejo: saber qué mantener, qué adaptar y qué transformar. Ahí se define si una empresa puede convertirse realmente en un actor regional o global.

Varios estudios indican que entre el 60% y el 80% de las empresas que inician su proceso de internacionalizacion fracasan. Y entre las diversas razones existen 3 que se repiten entre todos los casos: 1. Desconexión cultural; 2. No analizar bien los probables impactos debido a las diferencias regulatorias; 3. Querer aplicar el mismo modelo que funcionó en el país sin analizar a fondo el nuevo entorno competitivo.

Replicar es importante porque permite conservar aquello que hace única a una compañía: su propósito, su cultura y su capacidad de ejecución. Pero la réplica sin sensibilidad local no es suficiente. Los consumidores cambian, los hábitos evolucionan, los canales son distintos y las prioridades también. Una estrategia exitosa en Lima no necesariamente funciona igual en Ciudad de México, Yakarta o Madrid.

Por eso, la adaptación se convierte en una capacidad estratégica. Las empresas que logran crecer sostenidamente son aquellas que entienden que internacionalizarse no significa imponer una fórmula, sino aprender a interpretar nuevos mercados con apertura, velocidad y cercanía. Escuchar más antes de ejecutar más.

Sin embargo, adaptarse tampoco basta. El gran reto aparece cuando llega el momento de escalar. Porque crecer en varios países implica construir estructuras capaces de sostener velocidad sin perder eficiencia, mantener cercanía con el consumidor y tomar decisiones globales sin desconectarse de la realidad local.

Ahí es donde muchas compañías encuentran sus mayores límites. Escalar requiere procesos sólidos, liderazgo descentralizado y una cultura organizacional suficientemente fuerte para mantenerse coherente incluso en geografías distintas. No se trata únicamente de abrir nuevas operaciones; se trata de construir confianza, equipos y visión compartida.

En esa transición, las empresas descubren algo importante: el crecimiento internacional no depende únicamente del tamaño de la inversión, sino de la capacidad de mantenerse ágiles. Las organizaciones más competitivas son aquellas que pueden moverse rápido, innovar y responder a consumidores cada vez más dinámicos.

También exige entender que el crecimiento sostenible ya no puede separarse del impacto. Las compañías que logran consolidarse fuera de sus fronteras son las que generan valor económico, pero también valor social y ambiental.

Desde nuestra experiencia como grupo peruano con presencia en más de 23 países, hemos aprendido que ningún mercado se conquista si no hay humildad. Ese equilibrio entre capacidad de escucha, disciplina y adaptación es lo que permite construir crecimiento sostenible global. Internacionalizarse no es exportar una operación; es desarrollar una mentalidad distinta. Porque las empresas que trascienden no son las que simplemente replican el éxito, sino las que aprenden a adaptarlo y escalarlo sin perder su esencia.