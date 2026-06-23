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Resumen

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Gerardo Ameigenda, executive director Wealth Management, SURA Investments, analiza el riesgo global en 2026: cómo distinguir volatilidad de oportunidad (Foto: Reuters)
Gerardo Ameigenda, executive director Wealth Management, SURA Investments, analiza el riesgo global en 2026: cómo distinguir volatilidad de oportunidad (Foto: Reuters)
Por Gerardo Ameigenda

Durante los últimos años, los mercados han transitado de una fuente de incertidumbre a otra: pandemia, inflación, tensiones geopolíticas y, más recientemente, procesos electorales y cambios en las expectativas sobre crecimiento y tasas de interés. En este contexto, la volatilidad ha dejado de ser una excepción para convertirse en una condición permanente de los mercados.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.