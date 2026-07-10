Un estudio de Oxford Economics en 2023 estimó que el sector aerocomercial es un motor estratégico de crecimiento para el Perú, aportando directamente el 0,4% del Producto Bruto Interno. Si sumamos el impacto del turismo y toda su cadena de valor, la contribución asciende al 2,3% del producto y genera cerca de 364 mil empleos. Sin embargo, a pesar de este impacto, el potencial de nuestra conectividad sigue limitado por una agenda de reformas estructurales aún pendiente.

La evidencia internacional demuestra que el camino es la liberalización. Argentina ha emprendido una agenda de reformas para impulsar cielos abiertos, al eliminar barreras de entrada, y promover una competencia real que beneficia directamente a los usuarios con menores precios y mayor oferta de rutas. La desregulación y apertura de mercados incentivan a las aerolíneas a competir en eficiencia, innovación y calidad, sin descuidar la seguridad, democratizando un servicio que antes era casi exclusivo.

En el Perú persisten barreras regulatorias que limitan el ingreso de nuevos operadores, y restringen la competencia. Una de las más evidentes es aquella que exige mayoría de capital nacional para las aerolíneas que operan servicios domésticos, una restricción desfasada en mercados globalizados. Segundo, la liberalización debe ser profunda, otorgando la octava y novena libertad del aire para permitir el cabotaje y dinamizar los aeropuertos regionales sin obligar a que todo vuelo pase por Lima. Sin estas libertades de tráfico aéreo, el desarrollo de rutas interregionales independientes de Lima seguirá siendo limitado. Por principio, siempre es preferible ampliar libertades antes que mantener restricciones.

A ello debe sumarse un proceso de simplificación regulatoria. La obtención de autorizaciones y permisos continúa representando una carga significativa para los operadores. Una alternativa eficiente consiste en establecer mecanismos de homologación internacional mediante los cuales las certificaciones emitidas por autoridades aeronáuticas de reconocido prestigio sean automáticamente convalidadas por el Estado peruano.

El déficit de infraestructura aeroportuaria regional constituye un desafío cuyo desarrollo continúa enfrentando procedimientos propios de los proyectos tradicionales de inversión pública, caracterizados por múltiples instancias de aprobación y una elevada carga burocrática. Los incentivos institucionales existentes suelen privilegiar la cautela administrativa antes que la ejecución oportuna de proyectos estratégicos, retrasando inversiones que son esenciales para fortalecer la competitividad del país.

Fortalecer el sector aerocomercial no debe entenderse únicamente como una política sectorial, sino como una estrategia de desarrollo nacional. Impulsar la conectividad facilita el comercio, promueve el turismo, atrae la inversión, integra los mercados regionales y amplía las oportunidades para millones de peruanos. ¡Retomemos la senda de la libertad económica para construir un Perú conectado!