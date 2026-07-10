Un estudio de Oxford Economics en 2023 estimó que el sector aerocomercial es un motor estratégico de crecimiento para el Perú, aportando directamente el 0,4% del Producto Bruto Interno. Si sumamos el impacto del turismo y toda su cadena de valor, la contribución asciende al 2,3% del producto y genera cerca de 364 mil empleos. Sin embargo, a pesar de este impacto, el potencial de nuestra conectividad sigue limitado por una agenda de reformas estructurales aún pendiente.

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