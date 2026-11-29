A inicios de la década de 1990, el Perú innovó en su manera de privatizar y convocar inversión privada en telecomunicaciones. Entre esas innovaciones destacó la creación del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), que se nutriría del 1% de los ingresos brutos de los servicios públicos de telecomunicaciones portadores y finales; tal como lo estableció el marco normativo de la época, consolidado en el texto único ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.

La novedad fue alabada por varios países que iniciaban sus propios procesos de convocatoria de inversión privada. La razón era clara: el fondo daba credibilidad a los inversionistas de que no se expropiarían sus inversiones mediante congelamientos o recortes tarifarios para atender las necesidades de universalización de los servicios. La universalización tendría su propia fuente de financiamiento, separada de las tarifas.

En sus inicios, el Fitel fue administrado por el regulador, Osiptel, lo que reforzaba esa credibilidad. Luego pasó a manos de una entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con lo que, de alguna manera, se politizó. Hoy es el Pronatel, dependiente también del MTC, el que gestiona estos dineros y los proyectos que han permitido ampliar la cobertura de telefonía móvil y de internet de banda ancha. El fondo ha seguido creciendo; sin embargo, la universalización, que luego de treinta años deberíamos haber alcanzado, no se ha logrado.

La pregunta, entonces, es si tiene sentido seguir administrando estos recursos para fomentar proyectos de oferta financiando redes e infraestructura, o si, por el contrario, ya es momento de dedicarlos a apoyar iniciativas de demanda, considerando que estos dineros se siguen recaudando, los consumidores los seguimos pagando y el Estado los usa para expandir infraestructura.

Otra manera de usar los recursos es dárselos a los consumidores, como colegios, centros de salud y centros comunitarios, para que contraten servicios directamente. Pensemos, por ejemplo, en que todos los colegios del país cuenten con los recursos para pagar su conexión, incluso satelital, sin importar cuán lejos estén ni cuál sea su capacidad de pago. Llegar con infraestructura de iniciativa nacional a algunas zonas de nuestra patria es carísimo; financiar directamente la conexión de quienes la necesitan puede ser el camino más corto, ahora que se dispone de oferta de servicios satelitales.

Cambiar treinta años de una manera de hacer las cosas es difícil, pero ¿por qué no intentarlo, si lo que está en juego es que las telecomunicaciones, el Internet, la digitalización y hasta la inteligencia artificial lleguen a todos y cada uno de los peruanos y peruanas?