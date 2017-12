"El segundo tiempo", por Eduardo Morón

En una votación de infarto el presidente no fue vacado la semana pasada en el Congreso. Este hecho marca un antes y un después en su mandato. El presidente ha anunciado que se dispone a cambiar buena parte del Gabinete y que ha recibido el mensaje de un necesario cambio de timón. Ojalá así sea.

Muchas voces han señalado que los ministros “mudos”, aquellos que no mostraron explícitamente su apoyo al presidente deban salir del Gabinete. Me parece un error pedir que defiendan una decisión que no fue hecha por este gobierno. Me parece que lo que correspondía era defender que se estaba aprovechando una oportunidad para apresuradamente buscar debilitar aun más al gobierno, exigiendo la salida del presidente.

A mi juicio, los ministros están en la obligación de defender con uñas y dientes aquellos actos aprobados en Consejo de Ministros, no aquellos que ocurrieron en el pasado, en los que ellos no tuvieron responsabilidad en dichas decisiones. Ojalá no se vayan quienes hablan muy fuerte con sus acciones más que con sus palabras.

Me parece lamentable que se vaya el ministro Basombrío, de lejos el mejor ministro del Interior que recuerde. Un ministro con capacidad de acción, estratégico, comprometido a cambiar en serio el sector por el bienestar de la ciudadanía que reclama mayor seguridad ciudadana. Espero que quien lo suceda continúe por el camino trazado con el mismo compromiso e integridad. Me parece que lo que justamente se requiere es ministros con este perfil.

No creo que lo que hagan falta sean escuderos todo terreno para defender al presidente. Nuestra reciente historia está llena de estos personajes que dieron vergüenza ajena al defender hasta lo indefendible sobre la base de una retórica digna de una plaza de pueblo. Creo que lo que hace falta es dar batalla, atacar los temas importantes del país. Sinceramente extraño el comentario reflexivo de PPK columnista, su mirada estratégica.

A mí no me suma nada que el presidente se ponga las botas para cruzar zonas inundadas. Yo esperaría que defina con claridad cuáles son los temas que requieren acción de gobierno, donde están los caminos por los que se necesita transitar así sea que estos sean complejos o de larga maduración. El escenario político ha cambiado porque la votación ha dejado marcas significativas en las bancadas.

Aun falta ver el impacto de la liberación del ex presidente Fujimori o las nuevas revelaciones que sigan cayendo como bombas teledirigidas desde esa caja de Pandora que es el Caso Lava Jato. Este segundo tiempo se anuncia lleno de turbulencias domésticas, pero con la enorme ventaja de que el contexto externo será favorable. Ojalá el presidente y el gobierno sepan encontrar el rumbo en medio de estas agitadas aguas.

El país espera mucho más de ellos. Pero el país también espera mucho más del Congreso. Sería bueno que los 130 congresistas se pongan a trabajar en los grandes temas que preocupan al país.

¿Quieren sugerencias? Que tal si empiezan extendiendo la moratoria a crear universidades cascarón y ayudan a la Sunedu a que se licencien las que realmente valen el esfuerzo de padres y alumnos. ¡Felices fiestas para todos y un 2018 lleno de paz, alegría y salud!

