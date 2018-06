En 'modo Silicon Valley', por Ximena Vega

Para alguien de márketing, un curso en Silicon Valley, California, es equivalente a un viaje a Disney para una niña de cinco años. Así que no dudé ni una milésima de segundo cuando tuve la oportunidad de participar en #EnelFocusOn como representante país.

Algunas cifras: 80% de las startups nacen en San Francisco. Las grandes corporaciones compran startups como un atajo para inyectar innovación a sus modelos corporativos. Las industrias de liderazgo son telecomunicaciones, energía y ‘fintech’.

Silicon Valley se autodefine como un ecosistema de innovación, en donde las casas matrices de marcas como Google, Facebook, Apple y LinkedIn son tan inmensas que están rodeadas por ciudades completas que giran en torno a ellas. La vida se vuelve tan costosa que lo que pareciera ser un buen salario no alcanza para todo lo necesario en la ciudad. El contrapeso está en el valor que la marca genera en el CV.

Linkedin: el promedio de edad de sus colaboradores es 30 años. Manejan un salario emocional en base a vida laboral sana, lo cual permite ganar bonos cada vez que se hace deporte en el gimnasio de la empresa o se elige alimentación saludable en la cafetería gratuita, que en realidad parece un buen buffete en un hotel all inclusive.

Apple: Te reciben guías de la marca para acompañarte en un tour por la empresa de impecable diseño arquitectónico circular… completamente en realidad aumentada. De esta manera, puedes recorrer cada piso sin siquiera moverte de tu m2.

Google: al estilo de un ecológico y sostenible campus universitario, facilitan bicicletas para movilizarte por todas las áreas, que incluyen tres bloques enormes. En el camino, el equipo de Google tiene áreas de picnic, zonas de juego, ‘áreas de pensamiento’.

Facebook: cuando compran las instalaciones a una famosa marca de tecnología que quiebra por no innovar, Mark Zuckerberg decide no tocar absolutamente nada y mantenert toda la estructura de 1970 para recordarse a sí mismo que si no innovas, mueres.

¡Seguimos la próxima vez!