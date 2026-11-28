Perú es 35 veces más grande que Taiwán y tiene 1,5 veces su población, pero es mucho más joven: su población todavía crece (1,1% al año) y su fecundidad (1,7 hijos por mujer) más que duplica la de Taiwán (0,72). Nuestro mercado laboral es más grande y participa más gente (69,1% frente a 59,4%), pero es mayoritariamente informal (71%), situación desconocida allá. Su ingreso por habitante ($PPP 103.740) es cinco veces el nuestro. Para algunos quizá este dato no sea una sorpresa, pero a inicios de 1970, cuando el ingreso per cápita del Perú era 50% más alto, nadie lo hubiese predicho. ¿Qué ha hecho y continúa haciendo Taiwán que debemos considerar para impulsar nuestro desarrollo?

El primer punto clave es políticas de largo plazo. Mientras nosotros hemos pasado por políticas comerciales en dirección opuesta en las últimas décadas -desde el proteccionismo de la década de 1970, orientado a sustituir importaciones, en el que persistimos durante dos décadas, hasta la apertura comercial en la que estamos a partir de 1990- Taiwán mantuvo abierto su comercio con el mundo. Ya a fines de 1970 nos habían alcanzado y a fines de 1980 duplicaron su PBI per cápita, mientras que nosotros retrocedíamos 30%. El hecho de que la apertura al mundo ya no sea materia de discusión pública es un punto a nuestro favor.

Educación es otro tema central. El foco constante en la calidad educativa les ha permitido estar en los primeros lugares en Matemáticas, Ciencias y Comprensión lectora en las pruebas PISA más recientes. La fuerza laboral peruana es bastante menos educada: 38% de los ocupados tienen educación superior frente a cerca de 58% en Taiwán. Más aun, la proporción que se orienta hacia ciencias e ingeniería (carreras STEM) es mayor a la nuestra: 10,2 vs. 8 por cada mil habitantes.

Esto está relacionado a un área clave para el desarrollo, donde nuestro retraso es considerable, a saber, en inversión en investigación y desarrollo. Ellos invierten 20 veces más que nosotros con relación a su PBI (4% vs. 0,19%). Una visión muy clara guía la intervención pública en esta área: foco en el eslabón crucial entre la investigación básica en universidades y las aplicaciones prácticas en el sector productivo, en la etapa precomercial del desarrollo de innovaciones. La parte de desarrollo comercial la hacen empresas privadas, en muchos casos con inversión de empresas extranjeras e inversión pública sin afán de controlar a las empresas.

El ejemplo más notable es la principal productora de microprocesadores del mundo, Taiwan Semiconductors Manufacturing Company (TSMC), responsable por 70% de los chips usados en el mundo. Su origen está en el Instituto de Investigación en Tecnología Industrial (www.itri.org.tw), fundado en 1973. Su inversión inicial, además de pública (48%) y empresarios locales, provino de Philips (27,5%). Además de que el Estado no alcanza la mayoría absoluta en la empresa, el rol del ITRI previene su captura política, enorme contraste con Petro-Perú, donde incluir participación privada aún es tabú. Este tipo de colaboración público-privada está en la base del extraordinario desarrollo tecnológico del país. El elemento que subyace a la viabilidad de este tipo de arreglo institucional es la confianza social, tarea pendiente entre gobernantes y ciudadanos peruanos.

Taiwán no tiene un Estado grande, como quisiera nuestra izquierda más irreflexiva. La presión tributaria, 13,2% en el 2025,14,6% antes del boom de los chips de los últimos dos años, es inferior a la de Perú, 14,7%. Y eso permite financiar una educación pública de la mejor calidad. El Perú debe permitirse aspirar a eso. Metas claras, honestidad y competencia en la gestión pública son un buen punto de partida.