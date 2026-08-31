Cumplir 21 años en el Perú representa mucho más que un aniversario. Es una oportunidad para reflexionar sobre cómo la conectividad se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo del país y, sobre todo, sobre el enorme potencial que aún tenemos por delante.

En estas más de dos décadas, la conectividad dejó de ser una promesa para convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de peruanos. Hoy estudiamos, trabajamos, emprendemos y nos comunicamos a través de redes que forman parte del funcionamiento del país.

Sin embargo, también es evidente que el desarrollo de las redes ha avanzado más rápido que nuestra capacidad colectiva de aprovechar todo su potencial. La productividad, la inclusión digital, la integración territorial, la calidad de la educación, la seguridad y la modernización de los servicios públicos todavía no reflejan todo el valor que esta infraestructura puede generar. La red está ahí; el desafío es convertirla en bienestar y oportunidades para más personas.

En Claro creemos que ninguna red se construye únicamente con tecnología. Detrás de cada conexión hay personas y también, hay equipos que durante 21 años han trabajado con compromiso para acercar oportunidades, reducir distancias y mantener conectado al país. Este aniversario es también un reconocimiento a miles de colaboradores que, desde distintas funciones y regiones, han contribuido a construir una infraestructura que hoy conecta a millones de peruanos.

Como operador, hemos invertido de manera constante para ampliar cobertura, mejorar la calidad del servicio y modernizar nuestras redes. Pero entendemos que nuestro rol no termina ahí. La conectividad, por sí sola, no transforma un país; lo hace cuando se articula con capacidades, servicios y una visión compartida de desarrollo. Por eso trabajamos junto a empresas, instituciones públicas y emprendedores para convertir la tecnología en soluciones concretas que impulsen la productividad, la competitividad y la innovación.

El Perú enfrenta hoy un nuevo desafío: acelerar su transformación digital para ser más competitivo, más productivo e inclusivo. Tecnologías como 5G, la inteligencia artificial y la automatización ya están redefiniendo la forma en que vivimos y trabajamos. La oportunidad está en poner esas herramientas al servicio de las personas, fortaleciendo la educación, la salud, los servicios públicos y el crecimiento de miles de pequeñas y medianas empresas.

En este aniversario queremos agradecer a quienes han sido parte de este camino: clientes, aliados, proveedores, comunidades y colaboradores que han confiado, exigido y crecido junto a nosotros. Cada uno ha contribuido a que la conectividad genere valor real para el país.

También renovamos nuestro compromiso con el Perú. Seguiremos invirtiendo, innovando y colaborando para fortalecer la infraestructura digital que el país necesita para crecer y desarrollarse.

Porque conectar no es solo tender una red. Es acercar oportunidades, impulsar el progreso y construir futuro. Y en Claro, después de 21 años conectando al Perú, seguimos convencidos de que la tecnología alcanza su verdadero valor cuando contribuye a mejorar la vida de las personas.