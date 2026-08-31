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Resumen

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Humberto Chávez, CEO de Claro Perú, analiza los 21 años conectando al Perú: la red que nos une y el futuro que construimos juntos (Foto: Tomasz Zagorski/Unsplash)
Humberto Chávez, CEO de Claro Perú, analiza los 21 años conectando al Perú: la red que nos une y el futuro que construimos juntos (Foto: Tomasz Zagorski/Unsplash)
Por Humberto Chávez

Cumplir 21 años en el Perú representa mucho más que un aniversario. Es una oportunidad para reflexionar sobre cómo la conectividad se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo del país y, sobre todo, sobre el enorme potencial que aún tenemos por delante.

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