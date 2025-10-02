¿Son caras las tarifas que cobra el puerto de Chancay?

Dado que Indecopi ha opinado que no existen condiciones de competencia en el Puerto de Chancay, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público(Ositran) va a tener que imponer un régimen de tarifas máximas a los servicios que presta el mencionado puerto.

Aunque la evidencia demuestra que el puerto de Chancay sí compite con otros puertos nacionales, es interesante comparar las tarifas que cobra Chancay con las de otros puertos nacionales y de la costa del Pacífico. La metodología de comparar tarifas, (‘benchmarking’ en inglés), está incluída en el Reglamento General de Tarifas del Ositran y consiste en obtener el promedio tarifario a partir de una muestra de puertos nacionales y/o internacionales con infraestructuras similares. Aunque existen diferencias entre puertos, (regulación, impuestos, moneda, tipo de servicios), la metodología ofrece rapidez y bajo costo en el cálculo. Esta es una metodología que el propio Ositran ha utilizado varias veces en el Perú para anteriores casos regulatorios.

Los servicios del puerto de Chancay que serían objeto de fijación tarifaria son aquellos que, según el análisis realizado por el Indecopi en su informe de abril de 2025, no podrían prestarse en condiciones de competencia: (i) aquellos orientados a la carga —contenedores llenos, vacíos y en transbordo ya sea de 20 o 40 pies—, y (ii) aquellos orientados a la nave, como uso del amarradero, amarre y desamarre de la nave.

Para fines de comparación, a nivel nacional, los tres puertos más relevantes son: los dos terminales (Sur y Norte) del puerto del Callao, el puerto de Matarani, segundo en tráfico nacional; y el puerto de Paita, en el norte.

Del ámbito regional, se incluyen puertos estratégicos que operan como centros de transbordo: Valparaíso y San Antonio en Chile, principales puertas de salida del comercio marítimo chileno. Guayaquil en Ecuador, con infraestructura consolidada para carga contenerizada. Manzanillo en México, importante hub con conexiones hacia Asia y América del Norte. Adicionalmente, se incluyeron los puertos de Posorja (Ecuador) y Buenaventura (Colombia), por su ubicación en el Océano Pacífico para el comercio con Asia, Estados Unidos y otros puertos de la región.

La información de las tarifas que cobra cada puerto fue obtenida a partir de los pliegos tarifarios publicados por las empresas operadoras de cada terminal. Se excluyó de la muestra aquellas tarifas extremas o atípicas (‘outliers’ en inglés) ya que éstas pueden generar distorsiones en el promedio tarifario y afectar los resultados obtenidos. Para excluirlas, se utilizaron métodos estadísticos estándares empleados por el OsitranN para los casos de fijación de tarifas.

Al comparar el valor tarifario promedio obtenido de este ejercicio con las actuales tarifas del puerto de Chancay, se observa que en todos los casos Chancay cobra una tarifa inferior. En algunos casos como en el uso de amarradero, la tarifa de Chancay es casi la mitad que el promedio regional (70 centavos versus US$1,35 por metro de eslora por hora). En el embarque de contenedores llenos de 20 pies Chancay cobra US$105 por contenedor versus un promedio regional de US$169.40. En el transbordo de contenedores de 20 pies, Chancay cobra US$60 por contenedor versus un promedio de US$157,40, menos del 50%. En conclusión, Chancay no solo compite con los puertos regionales, sino que para hacerlo con éxito cobra tarifas más bajas. Justamente el resultado que esperaríamos de un mercado que funciona y por ello tiene sentido seguir promoviendo la inversión privada y la competencia, antes que imponer un control de precios.