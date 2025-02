La Sunat tiene muchos retos. Entre ellos, quizá el más ambicioso es diseñar con las entidades competentes la estrategia para reducir la informalidad. Que los trabajadores informales comiencen a pagar impuestos permitiría generar un verdadero cambio, y por supuesto, incrementar los ingresos tributarios, meta ampliamente anhelada por las distintas administraciones del ente recaudador y del MEF.

Este objetivo no tiene nada de sencillo y los formales son fiscalizados con minucia. Esto genera una queja contundente: se ‘ahoga’ al que ya paga impuestos y no se hace nada con los que no. Medidas como las anunciadas esta semana por la Sunat hacen eco a estas críticas. Las entregas y envíos menores a US$200 de plataformas como Amazon o Temu podrían ser gravadas con IGV. Y así también con Impuesto a la Renta, las ganancias provenientes de la compra-venta de criptomonedas. Aunque ambas medidas se encuentran en evaluación, el solo anuncio ha llamado la atención. Este tipo de decisiones terminan encareciendo los productos y servicios.

Concentrémonos en las entregas que serían gravadas. Un dato: desde el 2013 los envíos de uso personal por debajo de los US$200 están fuera del ámbito de aplicación de un tributo; no pueden ser gravados con IGV, derechos de importación o de aranceles. Y, por tanto, según explicó una especialista a El Comercio, para viabilizar esta norma se deberá realizar una modificación vía Congreso, lo que podría tomar tiempo.

Si bien se presume que la Sunat estaría buscando terminar con el llamado ‘pitufeo’ (compra de artículos por parte de personas naturales que después son vendidos), el rastreo de ese tipo de adquisiciones requeriría de un brazo fiscalizador con mucho músculo, en aras de no afectar a los demás consumidores.

El monto que se pretende recaudar con ambas medidas no es público aún; conocerlo permitiría dimensionar el impacto. Este no es un año cualquiera. El MEF se ha comprometido a tratar de alcanzar la meta del déficit y el incremento de los ingresos tributarios es un componente importante en esa ecuación. Pareciera que estamos en un momento en el que todo suma. Que lo urgente y de corto plazo no nos haga olvidar que el objetivo no solo es aumentar la recaudación, sino incrementar la formalidad en el largo plazo.