Durante años, el Perú fue un caso de estudio en estabilidad macroeconómica. Sin embargo, en el último tiempo, la incertidumbre política y la volatilidad global lo sacaron parcialmente del radar de los inversionistas. Hoy, de manera silenciosa pero consistente, eso empieza a cambiar.

No se trata de hablar de un “nuevo milagro peruano”, sino de reconocer señales concretas que vuelven a poner al país en el mapa. La primera es externa: el contexto global está reconfigurando prioridades. La necesidad de diversificar cadenas de suministro, reducir dependencias geopolíticas y asegurar acceso a minerales críticos —especialmente cobre— ha reposicionado al Perú como un actor estratégico. En un mundo que avanza hacia la inteligencia artificial y la transición energética, pocos países tienen una combinación comparable de recursos, escala y cercanía a mercados relevantes.

La segunda señal es interna. A pesar del ruido político, los fundamentos macroeconómicos han resistido mejor de lo esperado. La disciplina fiscal, la credibilidad del Banco Central y la solidez del sistema financiero siguen siendo activos que el mercado reconoce. No son titulares, pero sí funcionan como anclas de confianza en momentos de incertidumbre.

Hay, además, un tercer factor: el Perú continúa siendo percibido como una economía con espacio de crecimiento. Frente a mercados más saturados o con menores perspectivas, aquí aún existen sectores con oportunidades claras —desde infraestructura y minería, hasta servicios financieros digitales y consumo— que pueden capturar valor en los próximos años.

En mis reuniones con inversionistas internacionales, noto siempre que posicionan a Perú como una de las economías top de América Latina y al sistema financiero como un sistema sólido y con buenos avances de digitalización. Vemos además muchos nuevos inversionistas interesarse en el mercado peruano y en la acción de Intercorp Financial Services. Son señales concretas.

Sin embargo, este renovado interés no está garantizado. Depende, de las decisiones que tomemos hoy. La principal es transformar estabilidad en predictibilidad. Para el inversionista global no basta con que un país resista crisis; es fundamental que ofrezca claridad sobre las reglas de juego, capacidad de ejecución y tiempos razonables en procesos regulatorios.

También es momento de contar mejor la historia. El Perú no compite solo por capital, compite por atención. En un entorno donde los flujos se mueven rápido y las decisiones se toman con información incompleta, la narrativa —basada en datos, pero bien articulada— se convierte en una herramienta estratégica.

El desafío, entonces, no es solo aprovechar un mejor contexto, sino elevar la ambición. Pasar de ser un destino atractivo por recursos a uno por su ecosistema: instituciones sólidas, mayor innovación y una integración activa con las tendencias globales.

El Perú no ha dejado de ser interesante. Hoy, con el mundo buscando nuevos equilibrios, tenemos una oportunidad concreta de volver al centro de la conversación global y construir una historia de crecimiento más sostenido, inclusivo y relevante en el largo plazo.