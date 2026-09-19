Durante años, cuando una empresa peruana necesitaba una capacidad nueva, la respuesta parecía obvia: contratar a alguien que la tuviera. Si necesitábamos data, buscábamos especialistas en data; si queríamos acelerar digital, incorporábamos perfiles digitales; si queríamos innovar, creábamos un área de innovación.

Hoy esa lógica empieza a quedarse corta.

La velocidad con la que cambian los negocios hace prácticamente imposible incorporar una persona cada vez que aparece una nueva necesidad. La Inteligencia Artificial (IA) está acelerando aún más ese proceso.

El Barómetro Global de IA en el Empleo de PwC muestra que las habilidades requeridas están cambiando 66% más rápido en los trabajos más expuestos a la IA. Además, las industrias más expuestas a la IA registran un crecimiento de ingresos por trabajador tres veces mayor.

Quizá entonces deberíamos ampliar la pregunta. No solamente “¿qué talento necesitamos incorporar?”, sino también “¿qué nuevas capacidades puede desarrollar el talento que ya tenemos?”

Para las empresas peruanas, esto es especialmente relevante. Competimos por talento especializado, operamos bajo presión sobre los márgenes y, al mismo tiempo, necesitamos crecer. Difícilmente podremos resolver cada nuevo desafío agregando estructura.

Una de las cosas que aprendí en Havas fue precisamente el poder de la integración. Este modelo integrado llamado Village que nos permitió reunir creatividad, medios, data y otras especialidades alrededor de los desafíos de los clientes. Más que sumar capacidades aisladas, el valor aparecía cuando las personas aprendían a trabajar más allá de las fronteras tradicionales de su función.

Creo que ese aprendizaje es todavía más relevante hoy.

El profesional del futuro tendrá que sentirse cómodo usando varios sombreros. Un ejecutivo comercial deberá entender data; un creativo podrá utilizar IA; alguien de medios tendrá que comprender contenido y negocio. No para hacer simplemente más tareas, sino para tener una mirada más amplia, conectar disciplinas y resolver problemas que antes requerían varias conversaciones separadas.

Un buen amigo lo definió como roles fluidos y este concepto hoy se está convirtiendo en una capacidad en sí misma.

Esto no ocurre espontáneamente. Requiere inversión, entrenamiento y liderazgo. McKinsey encontró que las transformaciones acompañadas por programas efectivos de desarrollo de capacidades tienen 4,1 veces más probabilidades de éxito.

Tenemos además un activo enorme dentro de nuestras organizaciones: personas que conocen a nuestros clientes, entienden las particularidades del mercado peruano, han atravesado crisis, construido relaciones y acumulado experiencia. El desafío es combinar ese conocimiento con las nuevas herramientas y capacidades que exige el futuro.

En mi artículo anterior planteaba que, después de años defendiendo eficiencia y márgenes, el próximo riesgo empresarial podía ser tener miedo de crecer.

Ahora corresponde una segunda pregunta: ¿con qué vamos a crecer?

Parte de la respuesta estará en la tecnología y parte en nuevo talento. Pero probablemente una porción importante ya esté dentro de nuestras organizaciones.

Transformar no es solamente cambiar lo que hacemos. Es multiplicar lo que nuestra gente es capaz de hacer.