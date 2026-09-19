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Resumen

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Luis Miguel Sánchez Tapia, Regional Corporate Partnership de Havas, analiza cómo transformar es multiplicar capacidades - roles fluídos.
Luis Miguel Sánchez Tapia, Regional Corporate Partnership de Havas, analiza cómo transformar es multiplicar capacidades - roles fluídos.
Por Luis Miguel Sánchez Tapia

Durante años, cuando una empresa peruana necesitaba una capacidad nueva, la respuesta parecía obvia: contratar a alguien que la tuviera. Si necesitábamos data, buscábamos especialistas en data; si queríamos acelerar digital, incorporábamos perfiles digitales; si queríamos innovar, creábamos un área de innovación.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.