Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Katherine Sánchez, economista de Macroconsult, analiza las trayectorias tempranas y resultados laborales de las mujeres en el Perú. (Foto referencial: Pixabay)
Katherine Sánchez, economista de Macroconsult, analiza las trayectorias tempranas y resultados laborales de las mujeres en el Perú. (Foto referencial: Pixabay)
Por Katherine Sánchez

Las condiciones laborales en la adultez no son un punto de partida, sino el resultado de una trayectoria que se moldea a lo largo del tiempo, a partir de decisiones, oportunidades y eventos que ocurren antes del primer empleo. El acceso a servicios, y la calidad de estos, los entornos familiares y las responsabilidades tempranas influyen en la manera en que cada persona logra insertarse y mantenerse en el mercado laboral.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.