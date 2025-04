El presidente Donald Trump ha pedido reiteradas veces y públicamente a Jerome Powell que baje las tasas de interés de referencia en Estados Unidos. De hecho, se conoce que el mandatario ha discutido en privado y ya por varios meses la posibilidad de despedir a Powell antes de que termine su mandato en mayo del próximo año. Pero ya que nunca se ha intentado destituir al presidente de la Reserva Federal (FED) antes, no está claro si esto realmente es posible. Lo que sí está claro es que Powell no está dispuesto a renunciar si el presidente Trump se lo pidiera, según dijo él mismo el último noviembre. Además, explicó también que la destitución de altos funcionarios de la FED no está permitida por ley.

A pesar de eso, el presidente Trump insinuó el último jueves que perseguiría este objetivo, asegurando que la salida del director del banco central estadounidense “no puede ser lo suficientemente rápida”. Este comentario se produjo un día después que la FED anunciara que mantendría la tasa de interés, y en un contexto particular, pues existe un caso en la Corte Suprema estadounidense que podría determinar si los presidentes pueden despedir a los jefes de agencias independientes como la FED.

Más allá de este fallo, en los últimos meses la administración Trump ha impulsado la destitución de altos funcionarios en otras instituciones. Si se diera la salida de Powell, se materializaría un fuerte remezón en el escenario político y también en los mercados financieros. Aunque quizá una economía como la de EE. UU. podría soportar dicho golpe, otros países -incluido el Perú- no correrían la misma suerte. Que lo que sucede en Estados Unidos nos sirva para recordar una vez más que la autonomía del BCR ha jugado un papel clave en el desarrollo de nuestra economía. La independencia de los bancos centrales respecto a sus decisiones de política monetaria es fundamental para la estabilidad económica y como país, somos prueba de ello.