Pasaje bajo alerta

En los últimos días se ha generado cierto debate sobre la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Jorge Chávez. Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del terminal, está facultada a cobrar el equivalente de US$12 a todos los viajeros internacionales que realicen conexión entre dos vuelos internacionales sin ingresar a Lima, en cumplimiento del contrato de concesión suscrito en 2013 y actualmente en revisión por Ositran.

De acuerdo con LAP, no se trata de un cobro adicional o doble, y se busca que esté incluido directamente en el boleto de avión para evitar trámites en el aeropuerto. Inicialmente, la tarifa debía entrar en vigencia el 26 de setiembre, pero su aplicación ha quedado suspendida mientras se definen los mecanismos de implementación en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las aerolíneas.

Aun con esta aclaración, es necesario mirar el fondo del asunto. El Perú depende del Jorge Chávez como punto de conexión. Un pasajero que viaja entre Arequipa y Piura, por ejemplo, tiene pocas alternativas sin escala en Lima. Lo mismo ocurre con rutas internacionales que enlazan ciudades de Sudamérica con Estados Unidos o Europa. Cualquier incremento en los costos de tránsito puede debilitar el rol del aeropuerto como hub regional en un momento en que el país debería reforzar su liderazgo en conectividad.

LAP aclara que cobro de US$ 12.67 por TUUA de transferencia internacional no iniciará el 26 de septiembre. (Foto: LAP)

Este tema coincide con hallazgos recientes de un estudio de JetSmart sobre el perfil de los viajeros en la región. En el Perú, uno de cada cuatro pasajeros voló por primera vez en el último año, y en Sudamérica la cifra es uno de cada cinco. La mayoría de esos debutantes son adultos de más de 35 años que recién acceden a la experiencia de volar. El avión ha dejado de ser un lujo y se ha convertido en una herramienta de conexión y desarrollo.

El mismo estudio revela que más de la mitad de los pasajeros ya vuela cuatro o más veces por año. La frecuencia de viajes no está reservada a unos pocos, sino que se ha expandido a un público más diverso. En el caso peruano, esta tendencia se ha consolidado gracias a precios accesibles y rutas directas, permitiendo que familias, estudiantes y trabajadores organicen sus desplazamientos con mayor regularidad.

Por eso, cada decisión regulatoria tiene un efecto directo sobre la democratización del transporte aéreo. Lo que hace una década parecía inalcanzable, hoy forma parte de la vida cotidiana de millones de personas en Sudamérica. Mantener ese acceso es clave para el turismo, la educación y los negocios.

La ampliación del Jorge Chávez trae expectativas de un aeropuerto moderno y eficiente, con capacidad para 40 millones de pasajeros en su segunda etapa, prevista para 2026. Pero la confianza en un hub no se construye solo con infraestructura. También requiere reglas claras y condiciones que hagan atractivo volar y conectar desde el Perú.

Detrás de cada boleto no hay únicamente una tarifa. Están las historias de quienes viajan por primera vez para ver a su familia, de estudiantes que recorren regiones para continuar sus estudios, o de trabajadores que encuentran en el avión una herramienta de progreso. El reto es que el nuevo Jorge Chávez sea un verdadero símbolo de desarrollo y que volar se mantenga como una posibilidad abierta para todos, no como un privilegio limitado.