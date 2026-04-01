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Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas de FIBRA Prime, analiza un futuro prometedor para el mercado de capitales peruanos
Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas de FIBRA Prime, analiza un futuro prometedor para el mercado de capitales peruanos
Por Jorge Ramos

Después de varios años de ruido político e incertidumbre, el mercado de capitales peruano vuelve a enviar una señal clara: cuando hay valor, liquidez y acceso, el inversionista regresa.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.