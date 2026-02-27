Hace apenas unas semanas, Panamá se convirtió en el epicentro de una conversación crucial. Allí celebramos la segunda edición del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por CAF. Si tuviera que resumir el sentir de los más de 6.600 asistentes de 70 países que participaron en el evento, diría que lo que ocurrió fue algo que la región necesitaba desde hacía varias décadas: dejamos de lado los diagnósticos y las diferencias ideológicas para empezar a construir soluciones de medio y largo plazo a los principales problemas que nos aquejan.

