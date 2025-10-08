Un llamado urgente contra la desnutrición infantil en el Perú

El próximo 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, coincidiendo con los 80 años de fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La atención global estará puesta en temas centrales como la seguridad alimentaria y el acceso a dietas saludables. En el Perú, debemos aprovechar este momento para hablar de la desnutrición infantil. Puede sonar repetitivo, pero mientras no la erradiquemos la desnutrición crónica infantil en el país, tenemos que, como sociedad, combatirla y no escatimar esfuerzos.

Esta enfermedad afecta de manera silenciosa, pero profunda: limita el desarrollo físico y cognitivo de los niños, reduce la productividad en la adultez y condiciona el futuro de toda una generación. Según los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (E ndes ) 2024, el 1 2, 1% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Cambiar esta realidad depende de todos, incluyendo a la industria de alimentos.

La desnutrición infantil, y sus efectos en el crecimiento infantil, es una problemática que no se resolverá en pocos meses. Por ello, esta debe estar en la agenda nacional de manera permanente. Los resultados de las campañas que buscan reducirla se verán a mediano y largo plazo; y mientras menos importancia le brindemos, más difícil será revertirla.

El Día Mundial de la Alimentación nos debe recordar la necesidad urgente de innovar en nuestro portafolio de productos con opciones fortificadas. Debemos incorporar proteínas, hierro y micronutrientes esenciales en productos de consumo diario. Es una forma práctica y accesible de atacar la raíz del problema.

En Gloria ya estamos apostando por este camino; por ello, gran porcentaje de nuestro portafolio corresponde a productos ricos en proteínas y micronutrientes esenciales y seguimos innovando para que las familias encuentren opciones accesibles y de calidad. Esto supone inversión en investigación, desarrollo e innovación; pero también exige destinar recursos para la ejecución de estudios científicos que muestren la efectividad de la propuesta que se ofrece en el mercado.

Asimismo, se ha demostrado que cuando la nutrición se integra con la educación y la participación comunitaria, el impacto en el desarrollo físico y cognitivo se multiplica. Combatir la desnutrición infantil no solo es un tema de salud; es un asunto de competitividad y desarrollo. Si la mantenemos como prioridad en la agenda, si apostamos por innovar en las soluciones y, sobre todo, si no olvidamos que cada acción que emprendamos hoy, se reflejará en óptimos resultados en las futuras generaciones.

Desde Gloria estamos convencidos de que el acceso a alimentos nutritivos y fortificados no puede ser un privilegio, sino un derecho al que todas las familias deben acceder. Creemos que nuestra verdadera responsabilidad va más allá de producir alimentos: está en contribuir al futuro con innovación y compromiso. Un niño que crece sin desnutrición infantil es un adulto con más posibilidades de aprender, trabajar y construir un Perú mejor.