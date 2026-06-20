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Jimena Sologuren, subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Minera Poderosa, analiza un nuevo gobierno, una nuevva oportunidad | Foto: Correo
Jimena Sologuren, subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Minera Poderosa, analiza un nuevo gobierno, una nuevva oportunidad | Foto: Correo
Por Jimena Sologuren

En apenas cinco años, el Perú tuvo 12 ministros de Energía y Minas. La falta de rumbo, la inestabilidad política y la ausencia de decisiones oportunas han erosionado nuestra competitividad frente a otros países mineros. Ninguna política pública puede consolidarse cuando las máximas autoridades cambian, en promedio, cada cinco meses.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.