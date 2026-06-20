En apenas cinco años, el Perú tuvo 12 ministros de Energía y Minas. La falta de rumbo, la inestabilidad política y la ausencia de decisiones oportunas han erosionado nuestra competitividad frente a otros países mineros. Ninguna política pública puede consolidarse cuando las máximas autoridades cambian, en promedio, cada cinco meses.

El próximo gobierno debe entender que recuperar la competitividad minera exige mucho más que anuncios. Requiere estabilidad institucional, predictibilidad y una decisión firme de fortalecer al Ministerio de Energía y Minas como ente rector del sector. Recuperar la competitividad minera no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para generar empleo formal, recursos para cerrar brechas y oportunidades para millones de peruanos.

El próximo Congreso también tendrá una gran responsabilidad. La aprobación de una Ley Mape moderna y ejecutable ya no admite más postergaciones. El país necesita un marco que permita formalizar a quienes realmente quieren incorporarse a la economía formal, pero que cierre definitivamente los espacios aprovechados por la minería ilegal y las organizaciones criminales. Formalizar no puede significar perpetuar la informalidad.

El Perú sigue teniendo una oportunidad extraordinaria en un contexto en el que la demanda mundial de minerales críticos y estratégicos continúa creciendo. Sin embargo, aprovecharla dependerá menos de nuestros recursos geológicos y más de nuestra capacidad para fortalecer nuestras instituciones, recuperar el principio de autoridad y generar confianza.

En este nuevo inicio de gobierno, es imperativo que el Estado, el sector privado y la sociedad civil trabajemos de manera articulada para impulsar inversiones, generar empleo y cerrar brechas. No podemos seguir siendo un país tan fragmentado. Construir un Perú con más oportunidades exige fortalecer aquello que nos une y trabajar juntos por objetivos comunes.

El Perú tiene los recursos, el talento y las oportunidades. Lo que necesitamos ahora es la voluntad para tomar las decisiones correctas. El nuevo gobierno representa una oportunidad para recuperar el rumbo y no deberíamos desperdiciarla.