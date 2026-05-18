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Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú y Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de ACI-LAC, analiza un nuevo pacto social para una verdadera justicia social
Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú y Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de ACI-LAC, analiza un nuevo pacto social para una verdadera justicia social
Por Evans Avendaño

El dogma de que el Perú necesita un nuevo “pacto social” para alcanzar una verdadera “justicia social” parte de una premisa aparentemente incuestionable: que las desigualdades económicas entre distintos grupos constituyen una prueba irrefutable de explotación, codicia o discriminación, orquestados desde un sector aventajado de la sociedad en perjuicio de otro.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.