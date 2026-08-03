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Resumen

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Enrique Stiglich, Rector de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), analiza un Perú más ambicioso: una apuesta por la innovación
Enrique Stiglich, Rector de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), analiza un Perú más ambicioso: una apuesta por la innovación
Por Enrique Stiglich

A lo largo de su historia, el Perú ha experimentado grandes ciclos expansivos impulsados por la exportación. El guano, el salitre, el caucho y, más recientemente, los minerales, generaron crecimiento, pero no necesariamente capacidades para elevar la productividad de manera sostenida. En las últimas décadas, la estabilidad macroeconómica se ha convertido en nuestro principal activo y ahora los precios históricamente altos de los minerales nos abren una ventana de oportunidad. Pero esto por sí solo ya no alcanza para competir en un mundo transformado por la inteligencia artificial y la tecnología. El salto hacia un país más próspero exige construir una economía capaz de aprender, experimentar y adaptarse rápido.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.