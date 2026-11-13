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Resumen

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Paul Rebolledo, director del CFA Society Perú, CEO de Tandem Finance, analiza una emisión exitosa en una coyuntura retadora.
Paul Rebolledo, director del CFA Society Perú, CEO de Tandem Finance, analiza una emisión exitosa en una coyuntura retadora.
Por Paul Rebolledo

En lo que va del año, las tasas de interés internacionales, particularmente en dólares, han mostrado una tendencia creciente debido a las presiones inflacionarias asociadas al conflicto en Medio Oriente y a las preocupaciones por los desbalances fiscales en EE.UU. El precio del crudo ha aumentado 50%, reforzando las expectativas de una postura monetaria más restrictiva, mientras que la mayor preocupación fiscal en EE.UU. ha elevado la compensación exigida por los inversionistas para financiar al gobierno. Como resultado, el rendimiento del bono del Tesoro o Treasury estadounidense a 10 años ha aumentado 82 puntos básicos (pb) en el año, acompañado de una mayor volatilidad.

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