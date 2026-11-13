En lo que va del año, las tasas de interés internacionales, particularmente en dólares, han mostrado una tendencia creciente debido a las presiones inflacionarias asociadas al conflicto en Medio Oriente y a las preocupaciones por los desbalances fiscales en EE.UU. El precio del crudo ha aumentado 50%, reforzando las expectativas de una postura monetaria más restrictiva, mientras que la mayor preocupación fiscal en EE.UU. ha elevado la compensación exigida por los inversionistas para financiar al gobierno. Como resultado, el rendimiento del bono del Tesoro o Treasury estadounidense a 10 años ha aumentado 82 puntos básicos (pb) en el año, acompañado de una mayor volatilidad.

En este contexto, el gobierno peruano realizó una emisión internacional de US$ 4.500 millones a 12 y 30 años, con cupones de 6,06% y 6,45%, respectivamente. Asimismo, realizó un intercambio de bonos con vencimientos en 2027, 2030 y 2031 por nuevos títulos con vencimiento en 2038, buscando aliviar la concentración de pagos de los próximos años.

¿Fue exitosa la operación? Considero que sí, por tres razones. Primero, la fuerte sobredemanda —7 veces el monto inicialmente previsto y 5 veces el monto efectivo— permitió reducir el ‘spread’ sobre la tasa americana de 160 a 120 pb, disminuyendo el costo de financiamiento y reflejando la confianza de los inversionistas en los fundamentos macroeconómicos del Perú. Como referencia, los ‘spreads’ a 10 años de México, Brasil y Colombia se ubican en 182, 210 y 241 pb, respectivamente, frente a 103 pb de Perú.

Segundo, el momentum de la emisión fue particularmente favorable. Durante los días previos, los mercados accionarios experimentaron una fuerte corrección por las preocupaciones sobre las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Parte de esos recursos migró temporalmente hacia la renta fija, elevando la demanda por bonos y presionando sus rendimientos a la baja. Así, el Treasury a 10 años se ubicó en 4,85% el día de la emisión, frente a 5,31% a inicios de octubre. Esta diferencia de 46 pb significó un menor costo de financiamiento para el Perú.

Finalmente, el reperfilamiento de la deuda permite al gobierno ganar liquidez y reducir la concentración de vencimientos próximos. Aunque implica reemplazar deuda antigua con menores cupones por deuda más cara, el valor de preservar liquidez resulta mayor en las actuales circunstancias.

En suma, en un entorno internacional desafiante, el mercado reconoció los sólidos fundamentos del Perú, permitiendo obtener financiamiento en condiciones favorables y mejorar, al mismo tiempo, el perfil de vencimientos de la deuda pública.