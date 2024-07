Unas baldosas de cemento que ayudan a las personas con discapacidad visual a encontrar con total autonomía los principales servicios como bancos, farmacias, bodegas, entre otras, y capaces de convertir cualquier ciudad en un espacio más inclusivo y amigable. Esta es la gran idea de “Sightwalks”, la campaña que desarrollamos para Cemento Sol y que se convirtió en la más premiada de la historia del Perú en Cannes Lions este año (el festival de publicidad más importante del mundo).

Hacerla nos costó más de 2 años de esfuerzo y dedicación. Me atrevo a decir que ha sido el proyecto más retador de mi carrera. Quiero concentrarme en el último año del proceso, que fue determinante para que esta idea alcance el extraordinario éxito que tuvo.

En mayo 2023 teníamos un caso listo para enviar a Cannes, incluso con inscripciones hechas. Ese caso no era ni por asomo el multipremiado “Sightwalks”. Ese año, por el apuro de terminar a tiempo la campaña, las baldosas no se instalaron apropiadamente.

Así, a vísperas de Cannes 2023, nuestro cliente Gabriel Barrio, de Cemento Sol, nos planteó parar el proyecto para reinstalar las baldosas. Accedí al pedido inmediatamente. De hecho, tomamos la decisión en conjunto como líderes del proyecto. Quiero destacar la valentía, responsabilidad y visión que tuvo Gabriel, porque a partir de ese momento se empezó a construir el Grand Prix de Cannes 2024 y los 8 Leones que trajimos al Perú.

Esta acertada decisión causó al inicio gran frustración en el equipo. Pero pasados el drama y los lamentos, el ‘team’, liderado por Piero Oliveri, puso manos a la obra nuevamente. Se hizo un trabajo aún más serio y profesional, como merece una idea de esta magnitud y una marca como Cemento Sol.

Finalmente, en octubre de 2023 se inauguró en Miraflores el circuito de baldosas con la presencia del alcalde y nuestro cliente. Se hicieron capacitaciones junto con las organizaciones más importantes de discapacitados visuales para enseñar cómo usar el nuevo sistema. A la semana empezó el rebote en la prensa local e internacional.

En enero de este año se re-filmó todo el caso desde cero y tuvimos reuniones todas las semanas con Grey Global para revisar los avances. Se editaron 4 versiones diferentes del caso para participar en Cannes. Tuvimos el soporte de Grey London, Grey Global y Grey Brasil. La idea logró madurar y consolidarse como un caso de éxito y con resultados tangibles y positivos. Al punto de que antes de participar en Cannes, la campaña ganó un Effie de Oro.

Seguramente si no hubiéramos hecho todo esto no hubiéramos alcanzado ni el 10% de lo que se logró. El premio más grande no han sido los 8 Leones, sino el gran aprendizaje de este proceso.