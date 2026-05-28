Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

a Roque Benavides, presidente del Directorio de Buenaventura, analiza una historia peruana en la Bolsa de Nueva York (Ángel Colmenares / EFE)
a Roque Benavides, presidente del Directorio de Buenaventura, analiza una historia peruana en la Bolsa de Nueva York (Ángel Colmenares / EFE)
Por Roque Benavides

Se cumplen 30 años desde que Buenaventura se convirtió en la primera empresa peruana y la primera empresa minera latinoamericana en listar sus acciones en la Bolsa de Nueva York (NYSE), el principal mercado de valores del mundo. Tres décadas después, vale recordar lo que este hito representa, cómo fue el proceso y, sobre todo, cómo se ha logrado sostener en el tiempo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.